Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 124,52 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'109 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 124,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,62 USD. Zuletzt wechselten 1'999'164 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 365,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Gewinne von 193,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (81,81 USD). Abschläge von 34,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -24,45 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 122.37 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -19,256 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bitcoin über 79'000 Dollar: Beginnt jetzt der Ausbruch? - Kryptoaktien Strategy, Coinbase und Co. profitieren

Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren

Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende