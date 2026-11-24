Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 5,7 Prozent auf 79,63 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'641 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 79,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,22 USD. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'021'603 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2025 auf bis zu 198,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 149,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2026 bei 77,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 2,44 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 44,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,42 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,53 Prozent auf 125.43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 128.69 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Verlust in Höhe von -5,930 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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