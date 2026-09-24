Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag stabil

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr bei 162,19 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'803 Punkten notiert. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 165,00 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 159,48 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 161,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'174'857 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Bei 365,15 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 125,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,81 USD am 27.06.2026. Mit Abgaben von 49,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -24,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 32,60 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 122.37 Mio. USD im Vergleich zu 114.49 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -23,454 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen

Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf

Bitcoin über 79'000 Dollar: Beginnt jetzt der Ausbruch? - Kryptoaktien Strategy, Coinbase und Co. profitieren