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23.11.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Hausse bei Strategy (ex MicroStrategy) am Abend
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 9,4 Prozent im Plus bei 85,08 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,4 Prozent auf 85,08 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'131 Punkten notiert. Bei 91,04 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 90,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'065'923 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,35 USD. Dieser Kurs wurde am 10.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 133,13 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2026 auf bis zu 77,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 8,69 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 44,75 USD gegenüber 8,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 125.43 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 128.69 Mio. USD umsetzen können.
Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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