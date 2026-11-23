Um 16:28 Uhr sprang die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 12,5 Prozent auf 87,50 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'330 Punkten notiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,04 USD an. Mit einem Wert von 90,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 2'095'903 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,35 USD) erklomm das Papier am 10.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 126,69 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,69 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,21 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 44,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 8,42 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,53 Prozent auf 125.43 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 128.69 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 10.02.2027 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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