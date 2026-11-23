|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 12,5 Prozent auf 87,50 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 12,5 Prozent auf 87,50 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'330 Punkten notiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,04 USD an. Mit einem Wert von 90,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 2'095'903 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,35 USD) erklomm das Papier am 10.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 126,69 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,69 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,21 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 44,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 8,42 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,53 Prozent auf 125.43 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 128.69 Mio. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 10.02.2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Strategy-Aktie: Warum K33 die Vorzugsaktien als Bremsklotz für Bitcoin-Käufe sieht
Strategy-Aktie tiefrot: Quartalszahlen überzeugen Anleger nicht
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
16:29
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit Kursfeuerwerk (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend massiv unter Druck (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.