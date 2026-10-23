Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 146,57 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 25'929 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 149,71 USD. Bei 144,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 963'414 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,60 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 51,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,81 USD am 27.06.2026. Abschläge von 44,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 122.37 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 114.49 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -21,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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