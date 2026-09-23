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23.09.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 162,48 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,9 Prozent auf 162,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'956 Punkten steht. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 161,87 USD. Bei 167,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'957'305 Stück gehandelt.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 365,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 124,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 81,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 49,65 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -24,45 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 122.37 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 114.49 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -23,454 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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