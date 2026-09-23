Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) verliert am Nachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 163,85 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'932 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 163,85 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,72 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'337'367 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 365,15 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 81,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 100,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -24,45 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -23,454 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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