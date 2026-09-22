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22.09.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) verteuert sich am Dienstagabend
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 168,86 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 168,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'257 Punkten liegt. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,15 USD an. Mit einem Wert von 167,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'775'310 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Bei 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 53,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 51,55 Prozent Luft nach unten.
Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -24,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 32,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 122.37 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114.49 Mio. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.
2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -23,455 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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