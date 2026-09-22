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22.09.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 170,58 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'248 Punkten liegt. Bei 171,15 USD erreichte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 167,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'956'851 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 365,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 114,06 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strategy (ex MicroStrategy) ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 122.37 Mio. USD gegenüber 114.49 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -23,455 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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