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21.09.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Hausse bei Strategy (ex MicroStrategy) am Abend
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere zuletzt 7,8 Prozent.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,8 Prozent auf 165,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'110 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 169,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,00 USD. Zuletzt wechselten 6'183'029 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
Bei 365,15 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 120,09 Prozent. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -24,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 122.37 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -23,455 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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