Der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 5,9 Prozent auf 81,08 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'881 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,80 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,38 USD. Zuletzt wechselten 4'383'092 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Bei 198,35 USD erreichte der Titel am 10.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 144,63 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 79,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 1,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 44,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,42 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 125.43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128.69 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 10.02.2027 präsentieren.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -5,930 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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