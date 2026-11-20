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20.11.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) fällt am Freitagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 83,93 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 83,93 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'397 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 83,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 1'391'440 Stück.
Bei 198,35 USD markierte der Titel am 10.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 44,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,42 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 125.43 Mio. USD – eine Minderung von -2,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 128.69 Mio. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 10.02.2027 präsentieren.
In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -5,930 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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