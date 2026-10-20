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20.10.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 141,04 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 141,04 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'515 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 141,42 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 795'990 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 306,07 USD. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 117,01 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,81 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 72,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 122.37 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 114.49 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -21,564 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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