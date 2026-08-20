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20.08.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zieht am Donnerstagabend deutlich an

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zieht am Donnerstagabend deutlich an

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 7,0 Prozent im Plus bei 111,51 USD.

Strategy
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Um 20:26 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 111,51 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'045 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf 113,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 112,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'040'788 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 365,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 227,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (81,81 USD). Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 26,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD gegenüber 32,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --17,925 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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