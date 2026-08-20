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20.08.2026 16:29:00

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt sprang die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,9 Prozent auf 111,44 USD zu.

Strategy
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Um 16:28 Uhr ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,9 Prozent auf 111,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'162 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 113,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,99 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'126'790 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 365,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 227,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,81 USD am 27.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114.49 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 122.37 Mio. USD ausgewiesen.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --17,925 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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