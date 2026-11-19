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19.11.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 87,39 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 87,39 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'067 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,02 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,10 USD. Zuletzt wechselten 4'070'196 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 203,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 133,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,81 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,39 Prozent.
Zuletzt erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 44,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 8,42 USD je Aktie verdient. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125.43 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.69 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.02.2027 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --5,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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