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19.10.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend auf grünem Terrain

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 137,18 USD.

Strategy
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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 137,18 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'434 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 141,03 USD. Bei 139,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1'879'089 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 306,07 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Mit einem Kursverlust von 40,36 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 122.37 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114.49 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) rechnen Experten am 03.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -21,564 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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