Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 138,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'507 Punkten liegt. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 140,74 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 810'259 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 306,07 USD. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 54,65 Prozent niedriger. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 41,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Strategy (ex MicroStrategy) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -24,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 32,60 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -21,564 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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