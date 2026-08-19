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19.08.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend mit sattem Kursplus
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 11,5 Prozent auf 103,13 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 11,5 Prozent im Plus bei 103,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'324 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 106,87 USD. Bei 94,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'539'194 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 365,15 USD. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 71,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD. Mit einem Kursverlust von 20,67 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 äusserte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD gegenüber 32,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -17,925 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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