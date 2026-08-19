Strategy Aktie 1465124 / US5949724083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) springt am Mittwochnachmittag hoch
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,1 Prozent auf 98,20 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 98,20 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'226 Punkten tendiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,50 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'598'409 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 365,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 271,84 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Mit einem Kursverlust von 16,69 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 30.07.2026 äusserte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 122.37 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.
2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -17,925 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
BlackRock, Coinbase und Strategy: Diese Allianz will Bitcoin quantensicher machen
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) springt am Mittwochnachmittag hoch (finanzen.ch)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Strategy am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit etwas festerem Start -- DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.