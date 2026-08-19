Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) springt am Mittwochnachmittag hoch

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 98,20 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'226 Punkten tendiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,50 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'598'409 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 365,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 271,84 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Mit einem Kursverlust von 16,69 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 30.07.2026 äusserte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 122.37 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -17,925 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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