Um 20:26 Uhr fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 91,61 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'447 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging bis auf 90,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'480'891 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 213,80 USD. Dieser Kurs wurde am 19.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 133,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Bei einem Wert von 81,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 10,70 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 44,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,42 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 125.43 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 128.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2027 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -5,930 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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