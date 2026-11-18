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18.11.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 93,69 USD abwärts.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 93,69 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'427 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 91,20 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'447'524 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
Am 19.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 213,80 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 128,20 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 81,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 29.10.2026 äusserte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von 8,42 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 125.43 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 128.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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