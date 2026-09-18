Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) schiesst am Nachmittag hoch

Um 16:28 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 9,5 Prozent auf 144,85 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'392 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 145,27 USD zu. Bei 136,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 2'742'847 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 152,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,81 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 77,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -24,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 122.37 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Umsatz von 114.49 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -23,455 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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