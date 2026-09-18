Strategy Aktie 1465124 / US5949724083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) schiesst am Nachmittag hoch
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,5 Prozent auf 144,85 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 9,5 Prozent auf 144,85 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'392 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 145,27 USD zu. Bei 136,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 2'742'847 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 152,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,81 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 77,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -24,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 122.37 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Umsatz von 114.49 Mio. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -23,455 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Bitcoin über 79'000 Dollar: Beginnt jetzt der Ausbruch? - Kryptoaktien Strategy, Coinbase und Co. profitieren
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
20:27
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagabend auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
20:03
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
18:00
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
16:29
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) schiesst am Nachmittag hoch (finanzen.ch)
|
16:00
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
16.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Stabile Tendenz zum Wochenschluss -- SMI geht deutlich tiefer ins Wochenende -- DAX schliesst mit kräftigen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab.Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.