Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Dienstagabend schwächer

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 3,8 Prozent auf 94,00 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'316 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 93,93 USD. Bei 95,78 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'499'204 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 367,50 USD an. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 290,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 81,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 122.37 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114.49 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -20,915 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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