Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 101,62 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'408 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 101,38 USD. Bei 102,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 755'700 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 213,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 110,39 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 19,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 44,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 8,42 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 125.43 Mio. USD, gegenüber 128.69 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,53 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --5,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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