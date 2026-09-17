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17.09.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,8 Prozent auf 132,22 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 132,22 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'396 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 133,42 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'702'186 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Bei einem Wert von 365,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 176,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,81 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 61,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD gegenüber 32,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 122.37 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -23,455 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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