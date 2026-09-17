Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,3 Prozent auf 131,56 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 131,72 USD. Bei 130,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'095'488 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (365,15 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 63,97 Prozent niedriger. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 60,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Strategy (ex MicroStrategy) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 122.37 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 114.49 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -23,455 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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