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17.08.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Montagabend in Grün

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Montagabend in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 97,13 USD.

Strategy
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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 97,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'655 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,38 USD an. Bei 93,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'515'850 Stück gehandelt.

Bei 372,62 USD markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 73,93 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 81,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 15,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strategy (ex MicroStrategy) ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 122.37 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD in den Büchern standen.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -20,915 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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