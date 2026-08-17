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17.08.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 95,56 USD zu.
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 95,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'719 Punkten notiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,54 USD an. Bei 93,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'531'763 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
Bei 372,62 USD markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 74,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Mit einem Kursverlust von 14,39 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 122.37 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 114.49 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.
Analysten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -20,915 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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