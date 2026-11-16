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16.11.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Montagabend mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,5 Prozent auf 103,20 USD abwärts.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,5 Prozent auf 103,20 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'553 Punkten notiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 101,74 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 103,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'139'341 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 213,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 107,17 Prozent zulegen. Bei 81,81 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,75 USD gegenüber 8,42 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 128.69 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 125.43 Mio. USD.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2027 veröffentlicht.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -5,930 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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