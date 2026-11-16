Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,6 Prozent auf 103,13 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'585 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging bis auf 102,56 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'682'101 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Bei 213,80 USD markierte der Titel am 19.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 107,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (81,81 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 44,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,42 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 125.43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128.69 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -5,930 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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