Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) bricht am Freitagabend ein

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 9,7 Prozent im Minus bei 136,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'130 Punkten steht. In der Spitze büsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 136,13 USD ein. Bei 146,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 4'010'514 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 306,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 55,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,12 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -24,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -23,958 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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