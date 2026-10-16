Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Anleger schicken Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 4,0 Prozent auf 145,26 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'509 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 143,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'036'137 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Bei 306,07 USD markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,70 Prozent. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 43,68 Prozent sinken.

Nachdem Strategy (ex MicroStrategy) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei -24,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 präsentieren. Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -23,958 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter

Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?

Michael Saylor fordert „Grundrechte“ für Krypto - das steckt dahinter