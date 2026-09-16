Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,2 Prozent auf 126,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'151 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 124,70 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 129,75 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'408'639 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 365,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 188,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 54,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -24,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 32,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114.49 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 122.37 Mio. USD ausgewiesen.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -23,455 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf

Bitcoin über 79'000 Dollar: Beginnt jetzt der Ausbruch? - Kryptoaktien Strategy, Coinbase und Co. profitieren

Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren