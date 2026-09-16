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16.09.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 126,45 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 126,45 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'144 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging bis auf 126,37 USD. Bei 129,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 766'770 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 365,15 USD an. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 65,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 54,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strategy (ex MicroStrategy) ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) 122.37 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -23,455 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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