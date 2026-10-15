Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 139,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'479 Punkten notiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,90 USD nach. Bei 137,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'357'370 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 54,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 81,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,37 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -24,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 122.37 Mio. USD im Vergleich zu 114.49 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -23,958 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter

Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?

Michael Saylor fordert „Grundrechte“ für Krypto - das steckt dahinter