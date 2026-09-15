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15.09.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) fällt am Abend

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) fällt am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 131,80 USD.

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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,8 Prozent auf 131,80 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'998 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 128,50 USD. Bei 131,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 2'576'076 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 365,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 177,05 Prozent zulegen. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 61,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -23,455 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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