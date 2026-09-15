Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag tiefer

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 130,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'028 Punkten notiert. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 129,70 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 1'055'944 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (365,15 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 64,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 81,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -24,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 32,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 122.37 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114.49 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -23,455 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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