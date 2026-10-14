Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend im Ausverkauf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,1 Prozent auf 142,91 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'672 Punkten steht. Bei 142,42 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 149,93 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'205'231 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 118,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (81,81 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,75 Prozent.

Nachdem Strategy (ex MicroStrategy) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 122.37 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 114.49 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -23,958 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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