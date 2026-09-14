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14.09.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) macht am Montagabend Boden gut

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) macht am Montagabend Boden gut

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 136,50 USD.

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Um 20:26 Uhr stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 136,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'282 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 137,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,90 USD. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 2'413'210 Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 365,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 62,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -24,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 122.37 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 114.49 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -25,303 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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