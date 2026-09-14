Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 135,92 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'046 Punkten steht. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 136,35 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'299'490 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Bei 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 62,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 66,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 122.37 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -25,303 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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