Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Abend auf rotem Terrain

Der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 93,30 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'696 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 91,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,80 USD. Bisher wurden heute 3'149'954 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 380,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. 308,23 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 14,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 122.37 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -20,915 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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