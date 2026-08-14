Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) büsst am Nachmittag ein

Um 16:28 Uhr fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 92,83 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'756 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 92,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'366'640 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 310,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 13,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114.49 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 122.37 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -20,915 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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