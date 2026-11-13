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13.11.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 112,30 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 112,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'134 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 108,29 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 112,15 USD. Bisher wurden heute 2'512'322 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (226,00 USD) erklomm das Papier am 14.11.2025. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 50,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 81,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 27,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Strategy (ex MicroStrategy) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,42 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 125.43 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 128.69 Mio. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -6,752 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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