Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,6 Prozent auf 110,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'911 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 109,80 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'312'981 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2025 auf bis zu 226,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 105,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 81,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,79 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Am 29.10.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 125.43 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.69 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,752 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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