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13.10.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagabend nahe Nulllinie

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagabend nahe Nulllinie

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 152,67 USD.

Strategy
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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr bei 152,67 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'209 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 156,17 USD. Zwischenzeitlich weitete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 151,85 USD aus. Bei 153,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'779'985 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,94 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 81,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 86,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -24,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122.37 Mio. USD – ein Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strategy (ex MicroStrategy) 114.49 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Strategy (ex MicroStrategy) rechnen Experten am 03.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -23,958 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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