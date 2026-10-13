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13.10.2026 16:29:00

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 155,40 USD.

Strategy
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Um 16:28 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 155,40 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'227 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 155,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 153,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 702'961 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 315,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 103,31 Prozent zulegen. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 81,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 47,36 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -24,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 32,60 USD je Aktie generiert. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Strategy (ex MicroStrategy) möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -23,958 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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