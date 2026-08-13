Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 98,04 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'841 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 98,10 USD. Bei 94,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 842'160 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 399,20 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 307,18 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 16,55 Prozent wieder erreichen.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -24,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 32,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 122.37 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114.49 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -20,915 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

BlackRock, Coinbase und Strategy: Diese Allianz will Bitcoin quantensicher machen

Bitcoin im Blick: Standard Chartered bleibt bei 100'000-Dollar-Prognose

Strategy-Aktie: Erneuter Bitcoin-Verkauf und Kritik an Saylor