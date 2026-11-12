Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Strategy (ex MicroStrategy)

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,5 Prozent auf 115,60 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'393 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 112,35 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'954'156 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Bei 234,84 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 103,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (81,81 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 41,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,53 Prozent zurück. Hier wurden 125.43 Mio. USD gegenüber 128.69 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -6,752 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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